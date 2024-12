Crepa su copertura Tap, sindaco Melendugno 'nessun allarme'

(v. 'Fonti azienda su crepa copertura Tap...' delle 17:36) "Mi sono informato, non c'è nessun allarme. Si tratta di una normale manutenzione che faranno ed è tutto sotto controllo: questo mi è stato riferito". Lo dichiara all'ANSA il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, in riferimento a eventuali rischi legati alla crepa che si è creata nella copertura cementizia del gasdotto Tap. "Ritengo - prosegue - che non si dovrebbero creare allarmismi inutili come sono stati fatti in passato". "Hanno tutto sotto controllo, per quello che mi è stato detto. Sono abbastanza fiducioso", conclude.



