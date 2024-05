Lavori Asl Bari per eliminare barriere in area ex Cto

Nuovo look e meno barriere nell'area degli ambulatori ex Cto di Bari, per renderla a misura di utente. La Asl Bari sta completando l'intervento per rendere l'accesso alla struttura il più agevole possibile, compatibilmente con gli stringenti limiti imposti ad un edificio sottoposto a vincolo della Soprintendenza. E' stato completamente rifatto l'asfalto in tutto il perimetro interno e, ad uso esclusivo delle persone con disabilità o loro accompagnatori, è stato realizzato un parcheggio riservato chiuso con sbarra e dotato di servizio guardiania. L'Asl ha proceduto, inoltre, alla pulizia e sistemazione di tutte le aree verdi e di passaggio, pulizia caditoie e realizzazione di sistemi di drenaggio dell'asfalto, sistemazione dei varchi di accesso, destinazione funzionale di tutte le aree di parcheggio, con aumento dei posti riservati ai disabili e individuazione di posti per i mezzi aziendali. A stretto giro, l'intervento sarà ultimato con il rifacimento della segnaletica orizzontale e l'integrazione di quella verticale. Il progetto di risistemazione è finalizzato a rimuovere qualsiasi ostacolo o difficoltà all'esterno come all'interno della struttura.



