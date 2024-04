Sindaco Bari, fenomeno migratorio qui per la prima volta

"A volte dimentichiamo che il fenomeno migratorio ha bussato per la prima volta alle porte di Bari, nel 1991 con la nave Vlora su cui arrivano 20mila persone.

Più volte dentro quest'aula ho pensato cosa avrebbe fatto Enrico Dalfino (sindaco di Bari tra il 1990 e il 1991, ndr) davanti a situazioni che anche noi abbiamo affrontato. In più di una occasione ho pensato che il rispetto fosse il principio guida per non perdere la strada". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro nel corso dell'ultima riunione del consiglio comunale della consiliatura. Bari andrà alle urne per eleggere consiglieri e primo cittadino i prossimi 8 e 9 giugno.

Decaro ha ricordato che all'approdo della imbarcazione albanese Dalfino disse "'sono persone' che fuggivano dalla fame.

E lui pensò alla umanità e alla dignità di quel popolo che veniva a cercare fortuna. E umanità e dignità ho cercato di seguire e spero mi abbiamo accompagnato". "Di questi anni porterò il coraggio di lottare insieme, ascoltare e guardare in faccia l'avversario che mai è e sarà nemico, di cercare la mediazione e di trovare cose che ci potevano unire invece che dividere", ha aggiunto. "Ho provato a tenere il timone in questo straordinario viaggio cercando sempre di portare la nave in un porto sicuro. Abbiamo solcato il mare, con il bello e con il cattivo tempo. Oggi, però, lo voglio dire: è stato in ogni caso un viaggio bellissimo, anche grazie a voi", ha concluso rivolgendosi all'aula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA