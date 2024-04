Canfora, '25 aprile mai accettato da minoranza filo fascista'

"Ogni volta il 25 aprile è un momento di riflessione, lo è da circa 80 anni perché non è mai stata una data accettata dalla minoranza filo fascista e ogni volta è un problema spiegarne il senso e l'importanza". Lo ha detto il professore emerito dell'università Aldo Moro di Bari, Luciano Canfora, durante un incontro pubblico, in vista della festa della Liberazione, promosso nel capoluogo pugliese da Cgil Puglia, Flc Cgil Puglia, fondazione Di Vittorio e Link coordinamento universitario di Bari.

"Via via - ha aggiunto Canfora - le generazioni che si susseguono avranno questo compito, finché ci sarà permesso".

Canfora ha aggiunto che la distanza dal fascismo a oggi è "brevissima perché sono passate solo un paio di generazioni e quelli che militavano nella repubblica sociale sono stati attivi politicamente per oltre 40 anni". "I più giovani - ha evidenziato - educati da loro sono saliti su cariche importanti, quindi il problema è sempre aperto ed è necessario fare capire che l'arco costituzionale, che era importante per la nostra storia, è saltato".

Canfora ha inoltre detto che "partigiano vuol dire che sta da una certa parte, e si batte per quella parte. Nel nostro caso è sottinteso che si tratta di quella causa per la quale molti morirono e gli altri, che sopravvissero, scrissero la Costituzione italiana".

A chi gli chiedeva quali atti possano essere compiuti oggi in nome di quei valori, il filologo ha precisato che "sono la critica, la capacità critica che è l'arma più importante in assoluto. Ed evitare che la storia venga dimenticata, quindi farsi capire, spiegare, raccontare e applicare i primi 11 articoli della Costituzione".



