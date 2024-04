Associazione propone,via fasci littori da piazza Italia a Foggia

"Sostituire i fasci littori in piazza Italia a Foggia, non come gesto di cancellazione della storia ma come segno di rispetto per le vittime del regime fascista e come un'opportunità per costruire un futuro basato sull'inclusione e sulla memoria condivisa". E' quanto propone il movimento di cittadinanza attiva 'Progetto Concittadino Foggia' in occasione del 25 aprile. La proposta è rivolta all'amministrazione comunale come "atto simbolico di rinnovamento ed unità". "I fasci littori, collocati davanti al liceo classico Lanza-Perugini sono un simbolo controverso e doloroso del passato fascista del nostro paese", spiega il movimento.

"Festeggiare la nostra liberazione dal fascismo e dal nazismo come italiani, come foggiani, significa certamente gioire ancora una volta, meditare, custodire la memoria dei partigiani e di tutti gli antifascisti che hanno riconquistato le nostre città alla civiltà e al rispetto dell'uomo sull'uomo; assicurarsi che questa memoria giunga ai giovani, nelle scuole, nelle famiglie, nei luoghi di aggregazione e di vita", sottolinea il presidente del movimento Antonio De Sabato .

"Piazza Italia, di fronte al prestigioso liceo classico Lanza Perugini, è il luogo ideale per unire storia e contemporaneità.

Ecco perché il 25 aprile - aggiungono i coordinatori di 'Progetto Concittadino', Alessio Lusuriello e Mercurio D'Aloia - è soprattutto una grande responsabilità collettiva: consapevolezza che libertà e democrazia non sono doni ma conquiste raggiunte con la lotta, patrimonio collettivo da presidiare e manutenere costantemente".

Il movimento sollecita anche l'amministrazione a indire un concorso di idee aperto a tutti i cittadini per arricchire e valorizzare questo spazio pubblico. "Il concorso - concludono - avrà l'obiettivo di raccogliere proposte creative e innovative per la riqualificazione o sostituzione dei fasci presenti in piazzale Italia e farne un simbolo di una nuova storia comune e della lotta per la libertà".



