Decaro, 'Bari sarebbe stato laboratorio con primarie M5s-Pd'

"Avevamo trovato un modo per andare uniti alle elezioni attraverso le primarie. Poteva essere un laboratorio politico: la città di Bari è la prima volta che il M5s faceva le primarie insieme al Pd e alla coalizione del centrosinsitra. Purtroppo così non è stato e di questo mi dispiace, perché le primarie erano tra due persone specchiate che sono Vito Leccese e Michele Laforgia". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervistato nel corso di Tagadà su La7.

Decaro si è riferito alla decisione del M5s di sfilarsi dalle primare con cui il campo largo avrebbe dovuto scegliere il proprio candidato sindaco. Conte ha annunciato il ritiro di Michele Laforgia a tre giorni dal voto dopo la seconda inchiesta che nei giorni scorsi ha travolto la politica pugliese, ovvero quella sulla compravendita di voti in cui è indagata anche l'ex assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, che si è dimessa dall'incarico e dal Pd. La prima inchiesta è quella sul voto di scambio politico-mafioso alle elezioni comunali del 2019, che lo scorso 26 febbraio ha portato a 130 arresti.

Tornando sull'annullamento delle primarie, il sindaco ha ribadito di "essere dispiaciuto perchè in realtà avevamo fatto un percorso con il M5s, che nella mia amministrazione è all'opposizione". "Nell'ultimo anno - ha evidenziato - avevamo individuato dieci punti del programma che erano poi i dieci ordini del giorno presentati dal M5s e approvati dalla maggioranza di centrosinistra. Dovevamo completare questo percorso entro la fine del mandato e onestamente ci stiamo riuscendo".

Conte - è stato poi chiesto a Decaro - dice convergete su Laforgia e risolvete il problema. "Se si vuole trovare una mediazione - ha risposto il sindaco di Bari - la mediazione dev'essere fatta tra i due candidati che devono trovare una soluzione che può andare bene a entrambi, non lo posso fare certamente io".



