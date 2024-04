Comunali Bari: Leccese,pronto a trovare altro candidato unitario

"Ho risposto positivamente a un appello di Bonelli e Fratoianni a fare anche un passo indietro, ma questo passo indietro lo dobbiamo fare insieme sia io che Michele Laforgia per cercare un candidato" unitario. Lo ha detto Vito Leccese a Un giorno da pecora, candidato alle Comunali di Bari con il sostegno di Pd, Verdi e Azione. "L'appello - aggiunge - è di incontrarci con Laforgia e di individuare insieme un terzo candiato e fare tutti insieme un passo in avanti. I tempi sono strettissimi, tra 25 giorni dobbiamo presentare le liste. Il nome lo individueremo insieme per fare un passo in avanti. Quante possibilità ci sono? Il 50% perché c'è la mia disponibilità, non so se c'è quella del mio competitor".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA