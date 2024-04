Comunali Bari: Laforgia, temo che non ci faranno votare

"Siamo candidati tutti e due ma chissà se ci faranno votare. Un altro o un'altra candidata sinora non ci sono. Vendola e Carofiglio? Se avessero avuto intenzione di candidarsi me lo avrebbero detto. Ma il vero rischio è che non ci facciano votare proprio, è nell'aria, quantomeno la data del voto potrebbe essere rinviata. Temo per questo che stiamo facendo una discussione un po' surreale". Lo ha detto a Un giorno da pecora il candidato sindaco alle Comunali di Bari, Michele Laforgia, sostenuto da M5s, Sinistra italiana e Italia Viva +Europa e socialisti.

"C'è una ipotesi di slittamento delle votazioni - ha insistito - prima dell'eventuale commissariamento. Personalmente penso che il commissariamento non abbia grandi basi a Bari, perché si fa il commissariamento quando c'è un rischio di infiltrazione della mafia nell'amministrazione e questo a Bari non è mai avvenuto". "Il candidato della destra - ha evidenziato - non c'è ancora. Temo che non lo stiano cercando il candidato perché sanno o pensano che non si vota".



