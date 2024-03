Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con quattro punti di penalizzazione in classifica il Brindisi (serie C, girone C) a seguito di violazioni di natura amministrativa. Il Tribunale, informa la Figc, ha inoltre sanzionato con 45 giorni di inibizione l'amministratore unico del club, Mariachiara Rispoli.





