Calcio: solo un pari per il Bari contro lo Spezia

Un pari e tanti fischi al novantesimo per il Bari al San Nicola contro lo Spezia. I pugliesi, privi di Menez e Vicari, hanno mostra miglioramenti sul piano della compattezza, ma restano i problemi acclarati nella manovra offensiva, troppo prevedibile. I liguri, più propositivi nella prima frazione, sono passati in vantaggio nell'avvio della ripresa con Mateju che ha anticipato in uscita Brenno (ma la marcatura di Ricci è apparsa fuori tempo). Il pari è arrivato poco concretizzando il pressing di Di Cesare e compagni: Sibilli, al decimo centro stagionale, ha battuto con una bordata (deviata) su cui il portiere Zoet non ha potuto fare nulla. Nel finale Sibilli e Di Cesare hanno sfiorato il gol partita.

Alla fine del recupero c'è stata la ormai consueta contestazione della curva nord biancorossa che ha esposto lo striscione "Non è un gioco è la nostra vita, meritateci": la classifica vede il Bari (reduce da due ko) perde una nuova occasione per avvicinarsi alla zona play off.



