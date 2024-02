Calcio: Bari; Iachini, 'nessun alibi, ora crescere in fretta'

"Dobbiamo velocizzare. Siamo insieme da 14 giorni con tre partite giocate. Mi aspettavo qualcosa di più a Bolzano: siamo ancora alle elementari. Non siamo riusciti a sviluppare quello che avevamo preparato. Bisogna crescere in fretta. Il Catanzaro ha grandi conoscenze ed è più avanti": così il tecnico del Bari, Beppe Iachini, ha presentato la gara di domani sera in Calabria contro il Catanzaro.

"Nessun alibi. Ci vuole un comportamento di personalità maggiore quando abbiamo possesso palla, per sviluppare con coraggio i movimenti offensivi preparati negli allenamenti settimanali. Per vincere dobbiamo creare occasioni con il gioco", ha aggiunto.

"Lavoriamo su due situazioni tattiche. Voglio vedere chi ha recuperato dall'ultima gara e sulla base di questi dati deciderò il modulo", ha proseguito. "Puscas e Kallon? Dobbiamo avere pazienza per farli entrare in condizione, aumentando il minutaggio e con allenamenti specifici in settimana", ha concluso.

Nella gara calabrese rientra in difesa il capitano Di Cesare (ha scontato la squalifica), mentre non è stato convocato a scopo precauzionale l'attaccante Kallon "per una botta al ginocchio ricevuta nella seduta di rifinitura", secondo il bollettino del club. Assenti perché indisponibili anche la punta Diaw e la mezzala Maita.



