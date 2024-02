Calcio: Lecce, contro l'Inter rientra l'esterno Banda

Roberto D'Aversa ritrova una pedina importante dello scacchiere del Lecce, in vista dell'impegno di domenica contro la capolista Inter. L'esterno offensivo Lameck Banda, dopo l'infortuno lamentato due settimane fa a Bologna, è rientrato in gruppo già dall'allenamento di ieri, e torna disponibile per la sfida contro i nerazzurri. Assenze certe, invece, quelle dei difensori Pongracic e Dorgu, entrambi appiedati per un turno dal giudice sportivo: in rampa di lancio per la sostituzione Touba e Gallo.

Gli allenamenti proseguiranno nella giornata di domani sul manto erboso dell'Acaya, mentre la rifinitura è stata programmata sabato pomeriggio al Via del Mare, seduta che sarà effettuata a porte aperte. Procede intanto spedita la vendita dei tagliandi per la gara contro gli uomini di Inzaghi che, oltre ai 21.247 abbonati, vede già superata la quota di 6.000 biglietti staccati: previsto, dunque, il solo out al Via del Mare.



