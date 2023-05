Si dà fuoco davanti ospedale dov'è la moglie che aveva aggredito

(ANSA) - BRINDISI, 31 MAG - Si è dato fuoco davanti all'ingresso dell'ospedale Perrino di Brindisi il 30enne Abdo Badraoui, ricercato dalle forze dell'ordine da lunedì scorso quando a Galatone, in provincia di Lecce, aveva accoltellato la moglie e le aveva versato alcol sul volto dandole fuoco. La donna è ricoverata nell'ospedale Perrino in gravi condizioni, dove l'uomo ha provato ad entrare venendo respinto dalle guardie. Ora anche lui è nella rianimazione dello stesso ospedale con ustioni sull'80% del corpo: a quanto si apprende è in pericolo di vita.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, è arrivato in ospedale a bordo della sua auto, una Fiat grande punto. Stringeva un orsacchiotto tra le mani. Avrebbe provato a entrare dall'ingresso principale ma le guardie lo avrebbero fermato. A quel punto il 30enne sarebbe tornato in auto e avrebbe preso una bottiglia contenente benzina per darsi fuoco. Uno dei vigilanti intervenuti con gli estintori è rimasto ustionato.