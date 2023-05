Emiliano, 'da governo Albania via libera a progetto acquedotto'

(ANSA) - BARI, 31 MAG - "Il governo albanese ci ha autorizzato a cominciare la progettazione dell'acquedotto che collegherà l'Albania all'Italia. L'Albania butta in mare una quantità enorme di acqua buona e l'Albania ha interesse ovviamente a farsela pagare l'acqua. Noi abbiamo interesse a ottenerla perché per noi l'acqua significa dare un nuovo modello all'agricoltura, far crescere il turismo e dare un futuro a tutti i pugliesi". Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante una conferenza stampa a Bari sugli investimenti sul sistema idrico. (ANSA).