Auto fuori strada, muore 17enne e altre 3 persone restano ferite

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Un 17enne è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla provinciale 1, a Binetto, in provincia di Bari.

Erano tutti a bordo della stessa auto che sarebbe finita fuori strada. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.

La vittima, che era di Bitetto, è morta sul colpo. I feriti, soccorsi dal personale del 118, sono stati accompagnati in ospedale. "Davvero si tratta di una tragedia dal dolore inimmaginabile", dichiara all'ANSA Fiorenza Pascazio, sindaco di Bitetto, esprimendo "vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte e soprattutto a quella della giovane vittima".

Sull'episodio indagano i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Modugno. (ANSA).