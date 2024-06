Usa,stop repubblicani a legge su fecondazione in vitro in Senato

I repubblicani del Senato americano hanno bloccato un disegno di legge sponsorizzato dai democratici per tutelare trattamenti la fecondazione in vitro negli Stati Uniti.

Quasi tutti i senatori del Grand old party hanno votato contro l'avanzamento della misura che aveva bisogno di 60 voti e ne ha ricevuti 48. "Votando contro la protezione della fecondazione in vitro, gli amici di Trump al Senato hanno dimostrato ancora una volta di non credere che le donne abbiano il diritto fondamentale di prendere decisioni sulla propria salute e sul proprio corpo", ha attaccato la vicepresidente Kamala Harris.



