Incidente nel Barese, conducente arrestato per omicidio stradale

(v. 'Auto fuori strada, muore 17enne...' delle 11:08) (ANSA) - BARI, 27 MAG - E' stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale il 21enne conducente dell'auto a bordo della quale viaggiava anche il 17enne morto nell'incidente avvenuto la scorsa notte sulla provinciale 1, in territorio di Binetto, in provincia di Bari. Il conducente arretato è di Bitetto.

Secondo quanto emerso finora dai rilievi eseguiti dai militari, il 21enne avrebbe perso il controllo dell'utilitaria che è uscita fuoristrada schiantandosi contro un ulivo per poi ribaltarsi. Un 17enne è morto per le gravi ferite riportate nell'impatto. Le altre tre persone che viaggiavano con lui - tutte di età compresa tra i 17 e i 18 anni - sono rimaste ferite ma le loro condizioni non sarebbero gravi. L'auto è stata sequestrata. (ANSA).