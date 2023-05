Omofobia, a Bari un murale ricorda Moti di Stonewall

(ANSA) - BARI, 17 MAG - Ricordare e celebrare i 50 anni dei Moti di Stonewall, raffigurando alcune immagini delle manifestazioni e delle persone coinvolte politicamente e socialmente nelle lotte per i diritti Lgbtqia+ a livello locale, nazionale e internazionale. E' l'obiettivo che ha spinto l'artista Mario Nardulli, i volontari del Tavolo Lgbtqia+ e agli alunni della quinta B del liceo artistico audiovisivo Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti (Bari), a realizzare, sul muro Ovest della stazione di Bari centrale, un murale lungo 150 metri che oggi, in occasione della Giornata mondiale internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, è stato svelato alla città.

L'opera è stata promossa e sostenuta dal Tavolo Lgbtqia+ del Comune di Bari e curata da Pigment Workroom, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Grazie anche al supporto scientifico del Festival delle donne e dei saperi di genere e del Centro interdipartimentale di studi sulle culture di genere dell'università Aldo Moro, con il supporto di Grandi stazioni e Rfi che hanno messo a disposizione gli spazi, fornendo anche supporti logistici e operativi durante l'esecuzione. Il murale segue un racconto per immagini che parte dalla riproduzione della 'Progress pride flag', la bandiera con i tradizionali colori arcobaleno, a cui è aggiunto un triangolo composto da una striscia nera (per commemorare le persone morte di Aids), una marrone (colore simbolo delle comunità afro-discendenti) e tre strisce azzurro-rosa-bianco (che riprendono la bandiera dell'orgoglio transgender). All'estremo opposto del muro, emerge la raffigurazione di uno striscione sorretto dai giovani studenti partecipanti alla manifestazione di New York del Gay liberation front negli anni '70, che svela il titolo dell'opera: 'We are everywhere'. "Le cronache ci insegnano che non bisogna mai smettere di parlare, di sensibilizzare la cittadinanza e di lottare affinché nessuna discriminazione né cultura discriminatoria trovino terreno fertile", ha commentato il sindaco di Bari Antonio Decaro. (ANSA).