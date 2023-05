Calcio, Di Cesare (Bari) 'daremo il 120% per raggiungere sogno'

(ANSA) - BARI, 10 MAG - "Siamo pronti. Abbiamo fatto una stagione straordinaria. Siamo stati ad un passo dal giocarci la promozione diretta con una corazzata come il Genoa. E' andata male. Dobbiamo fare al meglio le ultime due partite, prendere il terzo posto e prepararci al meglio per i play off: saranno un mini torneo a parte, differente dal torneo che abbiamo disputato". Lo ha dichiarato il capitano del Bari, Valerio Di Cesare, presentando la parte finale del campionato.

"La cosa più importante è quella roba lì (la promozione, ndr). Ci penso ogni giorno quando mi sveglio. Sarebbe per me la giusta conclusione di un cerchio. La vivo in maniera diversa perché ho una età diversa. Una occasione del genere non mi capiterà più. Non vedo l'ora di giocarmela", ha aggiunto.

"Con che coraggio attacco le scarpe al chiodo? Non so - ha spiegato Di Cesare - cosa farò il prossimo anno. Sono concentrato sull'obiettivo" . "Qui c'è troppa negatività quando non serve. Vorrei vedere tutti uniti. Ci ricordano i pareggi con Cittadella e Modena, ma abbiamo vinto a Pisa. Non siamo stati costruiti - ha proseguito - per vincere il campionato ma per stupire. Ci siamo giocati il campionato con il Genoa che l'anno scorso giocava con il Milan, mentre noi con la Vibonese, con tutto il rispetto".

Secondo il capitano del Bari "i tifosi devono stare tranquilli.

La proprietà ha dimostrato quello che vale. Ad oggi dico sono una certezza: questo gruppo darà il 120% per raggiungere il nostro sogno per una città intera". (ANSA).