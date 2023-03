Defibrillatore in prefettura Foggia, per dipendenti e cittadini

(ANSA) - FOGGIA, 31 MAR - La Asl di Foggia ha donato alla prefettura un defibrillatore che sarà collocato in corso Garibaldi all'ingresso del palazzo del governo. Il defibrillatore sarà messo a disposizione dei lavoratori, degli utenti che accedono alla struttura, ma anche dei cittadini che abitano nelle vicinanze e di qualsiasi passante che dovesse avere necessità di un primo immediato soccorso. Questa mattina durante la cerimonia di consegna ad illustrare il funzionamento del defibrillatore sono stati i due medici del coordinamento 118 della Asl Foggia, Vincenzo Colapietro e Francesco Niglio.

"Oggi - ha affermato il prefetto Maurizio Valiante - parte da un luogo simbolo della città, il palazzo del governo, una spinta propulsiva anche verso le altre componenti istituzionali del territorio, per la sensibilizzazione alla prevenzione e alla protezione della salute". "Questo - ha aggiunto - a conferma della vicinanza delle istituzioni alle esigenze fondamentali dei lavoratori e dei cittadini". Dello stesso avviso il direttore generale dell'Asl Antonio Nigri che parla di una distribuzione capillare di defibrillatori sul territorio. "Negli ultimi mesi sessanta dispositivi sono stati acquistati con fondi Fesr, consegnati alle Continuità assistenziali e ai poliambulatori distribuiti sul territorio, collaudati e già pronti per l'utilizzo. Per altri sessanta - ha spiegato - si è appena conclusa la procedura di acquisto, sempre con fondi europei: saranno consegnati ai centri vaccinali dove affluisce quotidianamente un numero elevato di utenti" (ANSA).