Disperso in mare mentre fa windsurf, trovato a riva dopo tre ore

(ANSA) - LECCE, 28 MAR - È stato ritrovato a riva e in buone condizioni di salute un 50enne disperso questo pomeriggio nel mare in burrasca mentre stava facendo windsurf nelle acque antistanti Marina di Mancaversa (Lecce). Dopo quasi tre ore di ricerche, coordinate dalla Guardia costiera ed eseguite in mare dalla motovedetta Sar Cp329, l'uomo è stato ritrovato sano e salvo da alcuni abitanti della zona. Era a un centinaio di metri a nord di Torre Suda. Abbracciato alla tavola da surf, aveva percorso oltre due chilometri e mezzo alla deriva prima di riuscire a guadagnare la riva e a mettersi in salvo. (ANSA).