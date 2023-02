Pd: Puglia in controtendenza, vince Bonaccini

(ANSA) - BARI, 27 FEB - In controtendenza con il dato nazionale, in Puglia Stefano Bonaccini ha superato Elly Schlein nello scrutinio dei voti per le primarie del Pd. Il dato non è ancora definitivo, ma il presidente dell'Emilia Romagna avrebbe superato di 3 o 4 punti il 50% dei voti. Sono state 82.283 le persone che sono andate a votare.

"Un risultato - commenta il segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis - che premia anzitutto il partito, che riabbraccia i suoi sostenitori e simpatizzanti con una partecipazione che ha superato le aspettative. Il risultato in Puglia vede avanti Bonaccini che vince a Bari, Bat, Foggia e di 200 voti a Lecce, ed Elly Schlein che vince a Taranto e Brindisi. Aspettiamo i risultati definitivi in Italia, comunque è stato un grande successo di partecipazione. Ne esce un Pd più forte, spero i due candidati alla segretaria possano lavorare insieme per riportare il PD al Governo del Paese". (ANSA).