Pd: Capone, abbiamo vinto ora arginare destre

(ANSA) - BARI, 27 FEB - "Abbiamo vinto. E quando dico 'abbiamo' lo dico con forza, perché, abbiamo scelto di stare dalla parte giusta: la parte delle persone. La valanga Elly, che tanto descrivono oggi i giornali, c'è stata: il 'popolo', questa parola bellissima, oggi più che mai, si fa sostanza, ricchezza e orgoglio nel vocabolario politico". Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, coordinatrice in Salento della mozione Schlein.

"Un risultato straordinario - commenta l'esito delle primarie - frutto di un entusiasmo ritrovato, del coraggio di lottare, insieme, per un'ideale, per i valori in cui si crede, convinti, come eravamo, di dover risanare una frattura talmente grande che rischiava davvero di compromettere il futuro del partito stesso: la distanza dalla nostra gente, persino da quella che ci aveva sempre votato. Oggi è un giorno nuovo, un giorno di speranza per ciascuna e ciascuno di noi, per chi ha votato Elly, e per chi ha votato Stefano, perché la vittoria più bella di tutte è quel milione di votanti che in un giorno di pioggia, di domenica, ha scelto di alzarsi dal divano perché sentiva di dover dare il proprio contributo". "Davanti a noi - conclude - davanti al Pd l'impegno ad arginare le destre e a dettare un'agenda che parli la lingua del centrosinistra". (ANSA).