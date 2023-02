Pd: Decaro, auguri a Shlein ora obiettivo partito unito

(ANSA) - BARI, 27 FEB - "Da domani a chi ha vinto il Congresso toccherà tenere dentro tutte le anime del Partito Democrtico, a partire da chi ha partecipato a questa giornata con passione. A Bari e in Puglia, la mozione di Stefano Bonaccini ha ottenuto la maggioranza dei voti e di questo voglio ringraziare tutti i cittadini che ancora una volta hanno dimostrato grande fiducia nei confronti di molti amministratori di questa terra". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, commentando la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd.

"Buon lavoro al nuovo Partito democratico guidato da Elly Schlein. A lei - ha aggiunto - il testimone di una grande comunità progressista e riformista che deve avere la forza di tornare ad essere il primo partito di opposizione al Governo Meloni".

"L'obiettivo comune, da oggi - ha detto ancora - deve essere lavorare per ricostruire il campo largo del centro sinistra capace di battere le destre in tutte le competizioni elettorali, dalle amministrative alle politiche, per costruire il Paese unito e giusto che abbiamo sempre sognato e che governando possiamo realizzare". (ANSA).