Operaio investito da muletto in marmeria a Trani, è grave

(ANSA) - TRANI, 22 FEB - Un operaio di 66 anni di Andria è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in una marmeria a Trani. L'incidente è accaduto ieri mattina ma se ne è avuta notizia solo oggi.

L'uomo sarebbe stato travolto da un muletto durante le operazioni di scarico di materiale ed è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia toracica del policlinico Riuniti di Foggia con una lesione brachiale e fratture multiple. A dare l'allarme sono stati i colleghi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente da parte dei tecnici dello Spesal, della Asl Bat e della polizia. (ANSA).