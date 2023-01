Capitale Italiana Cultura 2025: M. Sant'Angelo tra le finaliste

(ANSA) - BARI, 25 GEN - Monte Sant'Angelo (Foggia) è tra i dieci Comuni che si contenderanno il riconoscimento di "Capitale italiana della cultura" 2025. Questa mattina l'elenco ufficiale è stato pubblicato sul sito del Minisero della Cultura.

'Un Monte in cammino' è il titolo del dossier di candidatura del progetto realizzato dall'amministrazione comunale, anche attraverso una sinergia con altre realtà del Gargano.

"Non è un traguardo: è un trampolino per una meravigliosa città che ha dimostrato - ha affermato commentando la notizia il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo d'Arienzo - che insieme, come comunità e come territorio, si possono raggiungere grandi e importanti risultati". "Ora, più di prima - ha concluso - tutti insieme per proseguire il nostro volo. Grazie a tutti quanti hanno permesso tutto questo".

Il 20 marzo Monte Sant'Angelo sarà in audizione al Ministero della Cultura per presentare il dossier definitivo. (ANSA).