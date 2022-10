Travolto appena uscito di casa, muore 19enne

Un 19enne, Ludovico De Pandis, è morto ieri sera dopo essere stato investito da un'auto sulla strada provinciale 101 a Conversano (Bari) mentre usciva di casa per raggiungere gli amici che lo stavano aspettando a pochi metri. A quanto si apprende, il giovane è stato travolto da un'auto guidata da una 29enne che si è fermata sul luogo dell'incidente in stato di shock. La 29enne è risultata negativa ai test tossicologici. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, verso le ore 21.30 di sabato il 19enne era uscito di casa e si trovava sul ciglio della strada quando un'auto lo ha travolto. La strada era illuminata e in quel momento c'era un po' di nebbia. Sull'accaduto indagano i carabinieri.