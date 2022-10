Evacuate scuole a Foggia, forse per spray al peperoncino

(ANSA) - BARI, 25 OTT - Verifiche dei vigili del fuoco sono in corso in un complesso scolastico a Foggia dove circa 300 studenti sono stati evacuati dagli istituti Einaudi e Lanza perché accusavano problemi respiratori. Dai primi accertamenti i vigili del fuoco ipotizzano si tratti di spray al peperoncino spruzzato nel corridoio che collega le due scuole, ed escludono la presenza di sostanze tossiche. A far propendere per lo spray al peperoncino sono anche alcuni sintomi tra cui la lacrimazione degli occhi.

Alcuni studenti sono andati in pronto soccorso per farsi medicare e perché spaventati. All'arrivo dei vigili del fuoco gli studenti erano giù fuori come previso dal piano di emergenza della scuola.

La scuola Einaudi è un istituto tecnico mentre il Lanza è un liceo. L'ipotesi al momento è che lo spray al peperoncino sia stato spruzzato nella parte del corridoio più vicina all'istituto Lanza e poi abbia raggiunto anche le aule del liceo. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i dirigenti scolastici. (ANSA).