Senato: in Puglia M5S primo partito, c.destra verso vittoria

(ANSA) - BARI, 26 SET - Il centrodestra va verso l'affermazione in 4 su 5 collegi uninominali del Senato in Puglia, in bilico ancora quello Foggiano dove c'è un testa a testa con il M5S. Ma il dato complessivo sia pur parziale, dice che i pentastellati, seppure in forte calo rispetto al 2018 (superarono il 44% al Senato), in Puglia restano il primo partito con il 28,23% dei voti quando sono state scrutinate 1.259 sezioni su 4.028, circa un terzo.

Il secondo partito, al momento, è Fratelli d'Italia con il 24,16%, segue il Pd con il 15,85%. Forza Italia scende ma forse va oltre le aspettative, e per ora si attesta all'11,87% mentre cala la Lega (5,11%). Infine, il Terzo polo di Renzi e Calenda è fermo al 4,68%. (ANSA).