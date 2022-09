A Bari la Europe Triathlon Para Cup, quattro ori per Azzurri

(ANSA) - BARI, 18 SET - Si è conclusa con successo la tappa barese della "Europe Triathlon Para Cup", evento allestito all'interno di "Bari Zerobarriere 2022", manifestazione che coniugare lo sport ai temi dell'inclusività e della valorizzazione del territorio. Malgrado le avverse condizioni meteo (le forti raffiche di vento hanno sferzato il lungomare del capoluogo per l'intera giornata) abbiano determinato una variazione al programma con l'annullamento della frazione a nuoto e la relativa modifica della gara in duathlon (2,5 chilometri di corsa, 20 chilometri di bicicletta e altri 5 di corsa), gli sforzi della cooperativa Zerobarriere e dell'Otrè Triathlon Team, sostenuti dalla Federazione Italiana Triathlon e coordinati dalla World Trathlon, sono stati ricompensati in termini di emozioni e di spettacolarità. Nove sono stati i podi conseguiti dall'agguerrita selezione italiana capeggiata dall'olimpionico Giovanni Achenza, trionfatore della gara e medaglia d'oro nella categoria PTWC, emulato dai compagni di Nazionale Francesca Tarantello (PTVI) con la guida Silvia Visaggi, Gianluca Valori (PTS2) e Azzurra Carancini (PTS4).

Quattro sono stati anche gli argenti, conseguiti dal salentino Pierluigi Maggio (PTS4), da Giuseppe Romele e Rita Cuccuru (PTWC) e da Giovanni Sciaccaluga (PTS3), mentre il bronzo di giornata è arrivato con Fabrizio Suarato (PTS4).

Al via della "Europe Triathlon Para Cup" 26 atleti in rappresentanza di 9 Paesi (Italia, Francia, Irlanda, Gran Bretagna, Sudafrica, Germania, Spagna, Grecia e Romania).

(ANSA).