Droga: sequestrata una centrale nel Barese con 900 kg marijuana

Una centrale per il confezionamento di circa 900 chili di marijuana è stata individuata e sequestrata dalla Polizia di Stato a Ruvo di Puglia, nel Barese, in una ex stalla. Le due persone che si trovavano all'interno sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio, aggravata dall'ingente quantitativo, di sostanze stupefacenti.

I circa 900 kg di marijuana, se venduti al dettaglio, avrebbero generato ricavi per circa un milione di euro. Gli arrestati sono stati bloccati - secondo l'accusa - mentre erano intenti a pesare, stoccare e confezionare interi cartoni pieni di marijuana.

Sequestrati anche macchinari per porre le buste di droga sottovuoto, bilance, cassette, generatori elettrici ed altri strumenti. Nella struttura c'era anche un giaciglio che consentiva ai trafficanti di dormire sul posto e di svolgere anche attività di guardiania.

"Complimenti alla Polizia di Stato per le operazioni condotte a Bari e a Vibo Valentia che hanno consentito il sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti": lo dichiara il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando ancora una volta "l'eccellente capacità investigativa degli operatori di polizia impegnati nella delicata attività di contrasto alle articolate reti criminali operanti sul territorio che accumulano profitti illeciti gestendo il traffico e la vendita di droga". "L'impegno delle Forze di polizia a livello nazionale e internazionale - ha aggiunto la titolare del Viminale - è costante a fronte di un mercato della droga estremamente dinamico che alimenta le piazze di spaccio nelle nostre città, esponendo a grave pericolo le nostre comunità ed in particolare i giovani"