Pride: Decaro in corteo Bari, 'visto dolore di chi discriminato'

(ANSA) - BARI, 02 LUG - "Il Pride è un momento di confronto e di riflessione, è anche una protesta pacifica rispetto al fatto che ci sono diritti di tante persone che non vengono riconosciuti. Ognuno di noi qui è venuto portando la propria esperienza. Io ho portato quella del sindaco: ho visto molto dolore in molte persone che si sono sentite discriminate, alcune sono state addirittura aggredite". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, in occasione del Pride a Bari. "Porto con me però - ha aggiungo il sindaco - anche la gioia di aver visto tante persone poter testimoniare il proprio amore davanti a tutti grazie alle unioni civili. La prima volta mi è capitato di unire civilmente due persone che hanno avuto i figli del precedente matrimonio che facevano da testimoni a quell'unione, ed erano tutti felici. E questo credo sia importante per la nostra città e il nostro Paese". "Oggi - ha concluso - tuteliamo i diritti di tutti. Dietro i colori della bandiera Lgbtqi ci sono il diritto ad amare e quello ad essere se stessi". (ANSA).