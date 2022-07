A Digithon 100 startup finaliste, attesi anche Letta e Conte

(ANSA) - BARI, 01 LUG - Cento progetti finalisti, quattro giorni di eventi, incontri e dibattiti sul mondo del digitale caratterizzeranno a Bisceglie dal 7 al 10 luglio l'edizione 2022 "Digithon. La lunga maratona sul mondo del digitale, giunta alla settima edizione, dopo due anni di stop a causa della pandemia torna in presenza con gli appuntamenti serali aperti al pubblico.

Si inizierà giovedì 7 luglio in Piazza Castello, alle 19.30: dopo i saluti di Francesco Boccia, ideatore e fondatore della manifestazione, l'incontro con Enrico Letta, segretario del Partito democratico e le riflessioni su "La democrazia e le sfide del mondo digitale".

Attesi a Bisceglie tra gli ospiti anche Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, economisti, medici, ma anche delegati e vertici di aziende che operano nel settore.

La gara tra le startup avrà inizio venerdì 8 luglio alle 9 alle 'Vecchie segherie": gli inventors saranno accolti da Francesco Boccia che darà il via alla maratona coordinata da Giuseppe Mastrodonato, Cto e CoFounder DigithON. I finalisti avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch alla platea di investitori e risponderanno alle domande degli analisti. La proclamazione dei vincitori si terrà domenica 10 luglio. Il primo classificato decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, riceverà un assegno di 10mila euro offerto da Confindustria Bari e BAT. In palio altri 6 riconoscimenti tra borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50mila euro. (ANSA).