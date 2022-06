Bankitalia:Puglia primo produttore energia pulita, non basta

(ANSA) - BARI, 15 GIU - "La guerra ha messo in evidenza il nostro ritardo nell'utilizzo delle fonti rinnovabili. La Puglia è il primo produttore in Italia di energia da eolico e solare, ma non basta". Lo ha dichiarato il direttore della sede barese della Banca d'Italia, Pietro Sambati, presentando il report 2021 sull'economia in Puglia. Nel ventennio 2000-2020, evidenzia il report, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Puglia è aumentata di circa 30 volte ma copre solamente una piccola parte dei consumi finali lordi di energia (17% nel 2019). "La guerra - ha aggiunto il direttore Sambati - ha reso immediata l'esigenza di investire su fonti rinnovabili, accanto alla lotta al cambiamento climatico e la transizione energetica, che rappresentano obiettivi improcrastinabili a sostegno dello sviluppo e del benessere socio-economico. La transizione verso un sistema energetico meno dipendente dai combustibili fossili risulta oggi ancora più rilevante alla luce dei forti rincari di tali materie prime". (ANSA).