Libro Possibile:Emiliano,iniziativa rafforza identità Puglia

(ANSA) - BARI, 06 GIU - "Il libro è un 'arma contro la sopraffazione, la guerra e le diseguaglianze". Cosi il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo alla presentazione della 21esima edizione del Festival de 'Il Libro Possibile' che si è tenuta questa mattina a Bari. Emiliano ha voluto sottolineare il lavoro svolto negli anni dagli organizzatori di questa manifestazione. "Il 'Libro possibile' è un metodo di lavoro che ribadisce la centralità dei libri senza staccarsi dalla realtà dell'innovazione culturale che si evolve nel tempo. Ma il libro - ha detto - è anche un mezzo politico di costruzione di un'identità pugliese dal punto di vista culturale che è basata sulla pluralità, eguaglianza ed anche sulla collaborazione tra comuni". Il governatore ha poi fatto riferimento al fatto che la manifestazione, "inventata a Polignano a Mare, ora sta diventando un'iniziativa che lega un'altra località turistica importante come Vieste. Una kermesse - ritiene - che sta contribuendo al cambio d'immagine di una realtà che in questo momento aspira a diventare un esempio per la qualità dell'accoglienza". "L' attuale amministrazione di Viste nasce dalla lotta contro il racket delle estorsioni - ha aggiunto - e sta difendendo legalità e prosperità giocando di squadra con Polignano a Mare, altre città e soprattutto con il sistema sanitario pugliese". "Il 'Libro possibile', infatti - conclude Emiliano - sarà presente in sette ospedali pediatrici della Puglia per alleviare la presenza in ospedale dei piccoli attraverso la lettura ed incrementando il patrimonio di biblioteche degli ospedali" (ANSA).