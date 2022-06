'Un emozione chiamata libro',da 4/7 a Ostuni la 26esima edizione

(ANSA) - BARI, 03 GIU - Sarà inaugurata il prossimo 4 luglio la 26esima edizione di un' Emozione chiamata libro', la rassegna letteraria che si svolge ad Ostuni (Brindisi) durante l'estate.

Il primo appuntamento nel chiostro S. Francesco vedrà la presentazione del libro 'Kiev', edito da Garzanti, scritto dall'inviato di Guerra Nello Scavo (Avvenire). Tra gli altri ospiti attesi, il 5 luglio Carola Carulli, corrispondente cultura e spettacolo del Tg2, presenterà il suo primo romanzo 'Tutto il bene, tutto il male' edito da Salani. In anteprima nazionale per la Puglia, l'8 luglio il nuovo legal thriller 'La casa sul fiume' (ed. Mea), del penalista romano Gianluca Arrighi, che uscirà in libreria il prossimo 17 giugno. Spazio nella rassegna anche al mondo della scuola con l'ex ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, che sarà ospite ad Ostuni il 15 luglio con 'La vita insegna' edito da Baldini-Castoldi. Il cartellone completo della rassegna sarà annunciato dall'organizzazione nei prossimi giorni. (ANSA).