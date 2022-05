Movida e turismo balneare,intensificati controlli nel Barese

(ANSA) - BARI, 13 MAG - Intensificazione dei controlli nelle ore serali e nei festivi nelle località balneari e nelle zone della movida barese. E' l'esito della riunione di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata in Prefettura a Bari per il "progressivo aumento di turismo e di afflusso di persone, soprattutto nei fine settimana - spiega la Prefettura - , verso le località turistiche, i luoghi di ritrovo, i lidi balneari e i locali di intrattenimento posti lungo il litorale a sud e nord di Bari".

"Particolare attenzione nei servizi - si legge in una nota - dovrà essere esplicata negli orari serali e notturni, con l'ausilio della Polizia locale e la previsione, da parte delle amministrazioni comunali, del prolungamento degli orari di servizio nelle giornate festive". Per il controllo sulle coste il direttore marittimo per la Puglia e il comandante dell'ufficio circondariale di Monopoli, hanno presentato l'estratto della mappatura della costa a sud di Bari che individua varchi, spiagge libere e in concessione, le lame e zone costiere a rischio idrogeologiche, soggette a divieto di balneazione e transito.

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Bari, Polignano e Mola, i quali "sono stati sensibilizzati - spiega la Prefettura - ad attuare una cornice di regolamentazione nella gestione della 'movida', chiedendo la massima collaborazione da parte delle associazioni di categoria e degli esercenti commerciali e gestori dei locali di maggiore richiamo, in modo da rendere compatibile l'offerta di svago e divertimento con lo sviluppo del territorio e il grado di vivibilità delle città da parte dei residenti per non pregiudicare i diritti alla quiete, al rispetto del decoro urbano, alla tutela ambientale". (ANSA).