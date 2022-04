Frecce tricolori tornano a Bari,'buon senso su mascherine'

(ANSA) - BARI, 05 APR - Dopo due anni di fermo per la pandemia, tornano a Bari le frecce tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare, che voleranno sul lungomare l'8 maggio prossimo in occasione della festa di San Nicola. Il giorno prima, il 7 maggio, la pattuglia acrobatica si esibirà sul lungomare di Giovinazzo e Molfetta.

Per organizzare in sicurezza le due manifestazioni, dove sono attese decine di migliaia di persone, si è svolta questa mattina in Prefettura a Bari una riunione del comitato per l'ordine pubblico. "Siamo in un periodo in cui certamente lo stato di emergenza sanitaria è cessato, però il virus continua a circolare, quindi qualche attenzione deve essere anche rivolta all'aspetto sanitario" ha detto a margine la prefetta Antonella Bellomo, spiegando che "si raccomanda ai cittadini di avere buon senso e quindi, visto che si creerà un forte assembramento, sarà opportuno indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree". Con riferimento ad eventuali ulteriori misure, "i sindaci che sono le autorità sanitarie locali - ha detto Bellomo - potranno fare valutazioni in relazione alla situazione pandemica, ai dati sull'andamento del contagio nelle prossime settimane".

Le due manifestazioni saranno precedute il 5 e il 6 maggio da prove e nei prossimi giorni si insedieranno tavoli tecnici per definire nel dettaglio le misure di sicurezza per le due manifestazioni, come le interdizioni di alcune aree al traffico di auto e degli specchi d'acqua antistanti i tratti di lungomare dove si svolgeranno le esibizioni, ma "pensare a un contingentamento degli accessi significherebbe chiudere la città e non mi sembra che sia fattibile - ha detto la prefetta - o per lo meno ad oggi questa possibilità non è stata considerata".

(ANSA).