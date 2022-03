Parco Rossani, ex Caserma di Bari rivive tra musica e verde

(ANSA) - BARI, 20 MAR - Da caserma militare a parco e polo culturale: dopo trent'anni di abbandono l'ex caserma Rossani, nel centro di Bari, viene restituita alla città quasi completamente riqualificata. Oggi è stato inaugurato il parco di 3 ettari, sui complessivi 7 che compongono l'intera area che oltre ai giardini e agli spazi per lo sport comprende il polo bibliotecario regionale, ormai pronto, e i tre edifici che costituiranno l'Accademia delle Belle Arti in fase di progettazione definitiva ed esecutiva e i cui lavori saranno cantierizzati nel 2023. L'intero intervento di riqualificazione del parco è costato circa 2 milioni di euro e altri 10 sono stati stanziati per il progetto dell'Accademia, quasi tutti fondi europei.

La caserma fu chiusa il 31 marzo 1991 e oggi torna nella disponibilità dei cittadini con una doppia funzione: dotare il centro di Bari di un parco pubblico, un polmone verde attrezzato per il gioco e il tempo libero, e ricucire la città dalla stazione centrale, punto di arrivo, alle due direttrici che portano al campus universitario e al Policlinico.

La riqualificazione del parco ha consentito la piantumazione di circa 200 nuovi alberi e di oltre mille arbusti della macchia mediterranea, manto erboso su una superficie di circa 10.000 mq, la realizzazione di un'area ludica attrezzata per i più piccoli, di uno spazio per la ginnastica calistenica, di un campo polifunzionale da basket e dello skate park, l'installazione degli impianti di pubblica illuminazione e di videosorveglianza con 18 telecamere. Per l'inaugurazione l'amministrazione comunale ha organizzato una intera giornata di eventi con clown, spettacoli di burattini, palloncini, musica, street food ed esibizioni sportive. (ANSA).