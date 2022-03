Covid: in Puglia 11 morti e 3.888 casi, 7% di positività

(ANSA) - BARI, 04 MAR - Oggi in Puglia si registrano 3.888 nuovi casi di contagi da Coronavirus su 54.775 test (7% positività rispetto al 13,3% di ieri) e 11 morti. I nuovi positivi sono così distribuiti: 1.102 in provincia di Bari, 282 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 280 nel Brindisino, 524 nel Foggiano, 1.204 in provincia di Lecce, 463 in quella di Taranto. Sono residenti fuori regione altri 20 positivi mentre è in via di definizione la provincia di appartenenza di altri 13 contagiati. Delle 74.644 persone attualmente positive 572 sono ricoverate in area non critica e 29 in terapia intensiva. (ANSA).