Covid: in Puglia 9 morti e 4.882 casi (il 15% dei test)

(ANSA) - BARI, 12 FEB - Sono 4.882 in Puglia i nuovi casi di Coronavirus su 32.414 test giornalieri registrati ( il 15% dei test). le vittime sono nove. Nel dettaglio per provincia i i nuovi casi sono: Bari, 1.349; Lecce, 1.243; Foggia, 794; Taranto, 669; Brindisi, 421; Bat, 368; i residenti fuori regione sono 25 e 13 di provincia in via di definizione.

Le persone attualmente positive sono 98.963 delle quali 752 ricoverate in area non critica (ieri erano 745) e 65 in terapia intensiva (ieri 68). Le persone morte dall'inizio della pandemia sono 7.417. (ANSA).