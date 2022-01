Covid: in Puglia 7.287 nuovi casi (8,3% test) e 4 morti

(ANSA) - BARI, 11 GEN - Oggi in Puglia si registrano altri 7.287 casi di contagio da Coronavirus su 87.269 test (8,3% di incidenza) e 4 morti.

Dell 69.410 persone attualmente positive 475 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 444) e 49 in terapia intensiva (ieri erano 45). I casi odierni sono così distribuiti: 2.288 nel Barese, 708 nella provincia Bat, 846 in quella di Brindisi, 1.059 nel Foggiano, 1.451 in provincia di Lecce, 835 nel Tarantino. Altri 78 contagi riguardano residenti fuori regione e per altri 22 la provincia di appartenenza non è stata definita.

