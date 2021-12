Licofarma estrae licopene dal pomodoro, 'oro per la salute'

(ANSA) - BARI, 28 DIC - L'azienda pugliese 'Licofarma srl' è "l'unica al mondo" ad aver brevettato l'estrazione dal pomodoro del licopene, un carotenoide considerato l'oro rosso per la salute e la bellezza, con un nuovo processo ad alta tecnologia e non inquinante (con la sola anidride carbonica supercritica).

Questo brevetto di prodotto e processo "vale in Europa, Cina, Giappone, India, Messico, Stati Uniti e Canada".

L'azienda è partner del progetto 'Percival', finanziato dal ministero dell'Università, nell'ambito di 'Chimica verde'. In 'Percival' si occuperà dell'estrazione di principi attivi da varie matrici vegetali. Del progetto 'Percival' fanno parte altre 14 realtà: capofila è il Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia Scarl, con sede a Brindisi; gli altri partner sono le Università di Ferrara, Torino, Tuscia, l'Aquila, Bari e Foggia; le fondazioni Edmund Mach e 'Medes-Fondazione per lo Sviluppo sostenibile del Mediterraneo'; e sei aziende.

Licofarma, che si trova a Galatina (Lecce), è attiva nella tecnologia di estrazione di principi attivi antiossidanti con anidride carbonica in condizioni supercritiche. Il risultato della ricerca aziendale - informa una nota - sono cosmetici e integratori naturali naturali, a base di licopene e altri nutrienti naturali per la pelle come l'olio d'oliva, la mandorla, l'olio di karitè. (ANSA).