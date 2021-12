Puglia: Consiglio approva Piano rifiuti, sì a 2 discariche

(ANSA) - BARI, 14 DIC - Il Consiglio regionale pugliese ha approvato a maggioranza, con 28 voti favorevoli e 11 contrari, il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Il Piano ha subito cambiamenti durante la discussione, in particolare con due emendamenti è stata prevista l'attivazione di due discariche: a Conversano, nel Barese, e a Corigliano d'Otranto, in Salento. Le discariche - secondo quanto previsto dal Piano - dovranno essere chiuse entro il 2025 e dovranno essere monitorate costantemente. Alla riapertura della discarica Martucci sono contrari i Comuni di Mola e Conversano, associazioni ambientaliste e cittadini. Con un emendamento approvato a maggioranza, proposto dal gruppo del Movimento 5 Stelle e sottoscritto dai capigruppo di maggioranza, il Consiglio ha stralciato dall'elenco delle discariche in via di chiusura definitiva i lotti I e III della discarica Martucci.

"Con i nostri emendamenti - dichiarano i consiglieri del M5S Grazia Di Bari, Rosa Barone, Cristian Casili e Marco Galante - abbiamo contribuito a migliorare alcune delle previsioni del Piano, impegnando la Giunta a definire distanze minime di tutela dai centri abitati e dai siti sensibili nell'ambito dei criteri di localizzazione degli impianti. Di concerto con la maggioranza abbiamo introdotto limiti e condizioni all'attivazione delle vasche A e B della discarica Martucci e ci impegniamo già da ora a monitorare il rispetto degli impegni assunti e del cronoprogramma delle attività da attuare". (ANSA).