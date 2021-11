Musica:concerti di Natale in chiese Bari con artisti Petruzzelli

(ANSA) - BARI, 29 NOV - Sei concerti gratuiti con l'orchestra e il coro del teatro Petruzzelli, porteranno la musica classica nei cinque municipi di Bari, con i brani della tradizione natalizia sulle note di Bizet, Rossini, Verdi, Cajkovskij, Brahms, Strauss, Bach. Si intitola "Municipi Sonori di Natale" l'iniziativa del Comune di Bari, in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli. I due concerti dell'orchestra, diretti dal maestro Paolo Lepore, sono in programma il 3 e il 4 dicembre nelle chiese del Santissimo Salvatore nel quartiere Loseto e di San Pio a Enziteto. Il coro, diretto dal maestro Fabrizio Cassi, si esibirà per quattro serate, dal 26 al 29 dicembre, nelle chiese di Santa Fara a Poggiofranco, di San Paolo nell'omonimo quartiere, di San Nicola a Torre a Mare e di San Francesco a Japigia. Le serate musicali, con inizio alle 20.30, saranno a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

"Con Municipi sonori di Natale vogliamo replicare l'esperienza positiva della scorsa estate - ha detto il sindaco Antonio Decaro - , quando una serie di spazi aperti della città sono stati palcoscenico della grande musica, consentendo a migliaia di persone di ritrovarsi insieme per condividere il piacere della bellezza, portando l'arte e la cultura in tutti i quartieri". "Questa seconda edizione ha per noi un significato importante - ha detto il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, Massimo Biscardi - : trasmettere al pubblico speranza e fiducia in un futuro migliore, in cui l'arte musicale abbia un ruolo importante e formativo". In questa ottica la Fondazione ha anche messo a disposizione di ciascun municipio 50 abbonamenti per la stagione in corso al 50% del prezzo, "per accompagnare nuove famiglie alla scoperta della musica". (ANSA).