Covid: Gimbe, in Puglia +86,8% contagi dal 20 al 26 ottobre

(ANSA) - BARI, 28 OTT - Anche in Puglia tornano a salire di molto i nuovi contagi Covid-19: secondo il rapporto settimanale della fondazione Gimbe, dal 20 al 26 ottobre c'è stato un incremento di casi dell'86,8% rispetto alla settimana precedente, e i casi attualmente positivi per 100mila residenti è risalito a 62. Nonostante questi dati, negli ospedali al momento la situazione resta sotto controllo: in area Medica, infatti, è occupato da pazienti Covid il 5% dei posti letto, mentre nelle terapie intensive l'occupazione è pari al 4%.

(ANSA).