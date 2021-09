Vaccini: in Puglia miglior copertura over50, manca solo 6,7%

(ANSA) - BARI, 16 SET - In Puglia è del 6,7% la quota di popolazione over 50 che non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti Covid: è il miglior risultato in Italia, seguito da quello della Lombardia con una 'scopertura' dell'8,5%.

La popolazione pugliese che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 71% (media Italia 68%), a cui aggiungere un ulteriore 6,5% (media Italia 6,1%) vaccinato solo con la prima dose.

Quindi, il 77,5% dei pugliesi dai 12 anni in poi ha ricevuto almeno la prima dose di siero anti Covid, fanno meglio solo Lombardia e Toscana. Tra i 12 e 19 anni, la percentuale di pugliesi che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 26,3%, la media italiana è del 33,7%. (ANSA).