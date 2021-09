Sede Acquedotto a Bari,in mostra un pannello di Belardinelli

(ANSA) - BARI, 14 SET - Il patrimonio artistico del Palazzo dell'Acqua, sede storica dell'Acquedotto Pugliese a Bari, si arricchisce di un nuovo elemento artistico di pregio. Si tratta di un pannello decorativo in ceramica policroma vetrificata realizzato dal noto pittore, scultore e ceramista Giordano Belardinelli, che sarà in esposizione al piano terra, nell'area adiacente all'atrio della fontana: da sabato 18 settembre, ogni fine settimana, l'opera e tutti gli arredi, gli affreschi, gli elementi decorativi che rinviano all'affascinante mondo dell'acqua e le sale di via Cognetti potranno essere ammirate dai visitatori.

Il pannello di Giordano Belardinelli - artista espressionista nato a Foggia nel 1915 e barese di adozione - è un'interpretazione dai colori brillanti della vita contadina pugliese, governata dall'alto da San Nicola, Santo Patrono della città di Bari. Negli anni '60 il pannello era collocato nel salone della giunta, al primo piano del palazzo di via Cognetti; alla fine degli anni '90 fu rimosso e relegato in un deposito.

Dopo un accurato lavoro di recupero oggi il pannello è stato portato a nuova luce e valorizzato all'interno dell'itinerario di visita del Palazzo.

Le visite al palazzo si potranno effettuare tutti i sabati e le domeniche in due turni: dalle 100 alle 110 e dalle 11 alle 12. Info sul portale di Aqp, nella sezione Pianeta Acqua, pagina 'Il Palazzo dell'Acqua'.

"Siamo molto lieti -spiega il presidente di Acquedotto pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia- di mostrare al pubblico l'opera di Belardinelli, un elemento artistico di grande pregio storico e culturale che abbiamo con cura ripristinato per tornare a risplendere nel nostro palazzo. Con questa novità riapriamo i battenti della sede storica di Aqp, la cattedrale laica dell'acqua, patrimonio artistico-culturale inestimabile per il territorio". (ANSA).