Tokyo: Dell'Aquila, meraviglioso oro ragazze canottaggio

(ANSA) - FIUMICINO-ISOLA SACRA, 29 LUG - "Ora mi godo la famiglia. Ci sono ancora tante emozioni perché sono stato accolto veramente molto bene ed ora a casa mi attendo il delirio. Ho visto l'oro meraviglioso delle ragazze del canottaggio. Faccio i complimenti a Valentina e Federica, sono state veramente brave e spero adesso arrivino altri ori. Anche Paltrinieri è stato magnifico come al solito". Festeggiato da diversi passeggeri con selfie e congratulazioni, lo ha detto all'aeroporto di Fiumicino Vito Dell'Aquila, il primo oro italiano delle Olimpiadi di Tokyo, prima di imbarcarsi sul volo Alitalia per Brindisi per far ritorno nella sua Puglia ed a Mesagne dove lo attendono festeggiamenti calorosi dopo quelli già ieri sera allo scalo romano.

Sabato l'atleta di Mesagne ha conquistato l'oro nel taekwondo, il primo della spedizione in Giappone, il secondo della categoria nella storia olimpica dell'Italia dopo quello di Carlo Molfetta a Londra 2012. Ieri sera, appena sbarcato dal volo da Tokyo, ha ricevuto dalla S.S.Lazio Taekwondo un'accoglienza trionfale, con striscioni di ringraziamento, con i piccoli taekwondoka biancocelesti vestiti con il dobok e addirittura due di loro che hanno anche simulato un combattimento. (ANSA).