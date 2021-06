Spettacoli: oltre 100 eventi per l'Estate di Fasano

(ANSA) - FASANO (BRINDISI), 19 GIU - Oltre 100 appuntamenti tra concerti, teatro, cinema, incontri e presentazioni: è il cartellone dell'estate di Fasano (Brindisi), che comprende gli eventi di Locus Festival, Luce Festival, Fasanomusica, Bari in Jazz, Teatro Pubblico Pugliese e Cinema all'aperto. Da giugno a settembre, da piazza Ciaia al parco archeologico di Egnazia, dalle marine di Savelletri e Torre Canne al Minareto di Selva, tutto il territorio di Fasano ospiterà artisti come Elio, Sergio Rubini, Peppe Barra, Isa Danieli, Alessio Boni e Marcello Prayer che fanno parte della rassegna di prosa "Teatro sotto le stelle" realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese (all'aperto al Minareto di Selva). Poi quattro appuntamenti per i più piccoli a luglio a Selva di Fasano e quelli della rassegna di «Books, rock and songs», in collaborazione con Bass Culture, Casina Municipale, I Presidi del libro e la Biblioteca di Fasano. Sei appuntamenti saranno dedicati a grandi artisti della musica, da Battiato a David Bowie, Lucio Battisti, Giorgio Gaber, Bob Dylan e ai cantautori di Raistereonotte: un viaggio nella musica d'autore italiana e internazionale attraverso live e libri in una rassegna che unisce lettura, rock e canzoni.

